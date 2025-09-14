ウクライナのゼレンスキー大統領が公式の場で着る服には、日本製の生地が多く使われています。販売した大阪のメーカーに、生地に込めた思いを聞きました。

【映像】日本製生地をつかったゼレンスキー大統領の“勝負服”

ゼレンスキー大統領が外交の場などで着る服は、20年来の盟友のデザイナー、ビクトル・アニシモフ氏が手がけています。アニシモフ氏の作品には、ウクライナ製と共に日本製の生地が多く用いられています。

8月のトランプ大統領との首脳会談で、会談を成功に導いた要素のひとつとも言われる"勝負服"にも日本製の生地が使われていました。

「非常に光栄に思っておりまして、国際的な場で我々の生地を選んでいただき、本当に日本のものづくりの力が評価された証しかなと思っております」（柴屋・奥野雅明社長）

この生地を扱うのは、大阪に本社がある「柴屋」です。アニシモフ氏とは2023年から取引があり、今では月に1回ほど買い付けがあるということです。

｢（ゼレンスキー大統領の服に使われたのは）静岡産のものと京都産のものになります。本当に職人さんがですね、丁寧に丁寧に風合いが出るように小さい釜で色をつけて作らせていただいているので少量しか作れない｣（柴屋・奥野雅明社長、以下同）

大量生産が主流の海外産と違い、少量を手間をかけて作り上げることで自然な風合いが生まれるといいます。日本以外では作ることが難しい生地だと奥野社長は語ります。

「ウクライナの方も、いま非常に大変な思いをされていらっしゃると思うのですが、ファッションを通じて笑顔が戻るようなそういう世界になっていただけたらと思っています」（ANNニュース）