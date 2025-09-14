ソフトバンクは１４日のオリックス戦（京セラ）に４―３の逆転勝ちで連勝を飾り、優勝へのマジックナンバーを「１２」とした。先発の有原が３回に３点を先取され、追いかける展開となったが、６回に打線が打者一巡の猛攻。４連打などで６安打を集中して４点を奪って、一気に試合をひっくり返した。

試合後、小久保裕紀監督（５３）は「（得点は）あの回だけだったが、本当によくつながった」と６回の集中打を振り返った上で「あのイニングでできれば勝ち越して終盤につなぎたいという中でのタイムリー。一気に勝ち越したのが今日の勝因」と、決勝打の柳町達外野手（２８）を称賛した。

３打席連続三振で迎えた第４打席で殊勲のＶ打を放った柳町。試合後は「それまでの打席がまったくダメだったんで、死ぬ気で打つという思いでした」と悲壮感をにじませた。汚名返上の一打がチームを勝利に導いた。

今カード勝ち越しを決め、これで今季のオリックス戦は１４勝３敗２分け。苦しみながらも好相性のチームを相手にきっちり勝ち切り、白星を積み重ねた。２位・日本ハムもこの日勝ち、ゲーム差は２・５で変わらず。激しい優勝争いは熱を帯びるばかりだ。

それだけに気がかりだったのは、９回の得点機で近藤健介外野手（３２）に代打が送られたこと。試合後、小久保監督は「腰の張りが強いということで明日（１５日）は様子を見るかもしれない。明日また来てから（判断したい）」と気になる状態を明かした。残りは１５試合。疲労度も増す中、総力戦で最終盤を駆け抜ける。