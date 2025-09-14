安田美沙子、美スタイル際立つ早朝ランニング姿披露「ストイックでかっこいい」「健康的」の声
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの安田美沙子が14日、自身のInstagramを更新。ランニングの様子を公開した。
【写真】安田美沙子、美脚輝くランニング姿
安田は「早朝ラン 最初は、ちょっと湿気で辛かったけど。。。体が起きて来たら、ニューシューズが前へ前へ連れて行ってくれたよ」「家族が寝てる間の、1時間。集中の10k」とコメントし、公園での早朝ランニングで美しい脚のラインが際立つ健康的な姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ストイックでかっこいい」「美脚が素敵」「健康的で憧れる」「早朝ランお疲れ様」「スタイル抜群」「頑張ってる姿が美しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
