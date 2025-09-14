J-HOPEとRMの指導も明らかに。CORTISが大先輩BTSからの助言を告白

BIGHIT MUSICの新ボーイズグループ「CORTIS（コルティス）」が、大先輩であるBTSのJ-HOPEから活動に関するアドバイスをもらったことを明らかにした。

9月14日午後に放送されたSBSパワーFM『2時脱出 Cultwo Show』に出演したCORTISは、グループ名について「“Color Outside the Lines”から取った言葉で、自由に考えるというモットーを込めた名前だ」と紹介。デビューアルバムの音楽やミュージックビデオの演出にメンバー自ら参加したことを明かし、タイトル曲『What You Want』については「欲しいものをためらわずに手に入れるという決意を込めた曲」だと説明した。

(写真=SBSパワーFM『2時脱出 Cultwo Show』)

CORTISは、先輩グループBTSから惜しみない助言をもらったとも語った。RMからは「スタッフの方々に親切にしなさい」と、J-HOPEからは「常に与えられたものを当然と思わず、謙虚でいなさい」と言葉をかけたという。

BTSの後輩グループであるだけに、CORTISは海外ファンからも熱い反応を得ている。『What You Want』は音楽ストリーミングサービスSpotifyで「Daily Viral Songs Global」1位に輝いた。

CORTISは『Cultwo Show』のために『What You Want』と『JoyRide』の2曲をライブで披露。特に『JoyRide』はラジオ番組では初披露のステージとなった。ライブを聴いた観客たちは「ビルボードに行こう！」と熱狂的な声援を送り、DJキム・テギュンとMuzieも「これは行くしかない」と強く同意していた。

CORTISは、BIGHIT MUSICがBTS、TOMORROW X TOGETHERに続き、6年ぶりに送り出す新人ボーイズグループだ。音楽・振付・映像制作まで手がける“ヤングクリエイタークルー”として実力を証明する一方、オリジナルコンテンツでは“ノーフィルター”な日常を共有し人気を集めている。8月21日に公式YouTubeチャンネルに公開された初のオリジナルコンテンツ「Pack Up Bro」は、9月2日午前1時時点で100万回再生を突破した。新人グループが日常コンテンツで100万回再生を達成するのは極めて異例だ。