彼と出会えてよかった！恋は人を成長させると実感した理由９パターン
大好きな人とお付き合いすることになったら、男として「この恋のおかげで生まれ変わった」と思えるくらいの幸せを与えてあげたいもの。世の女性はどんなことを通じて「恋の効力」を実感しているのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「彼と出会えてよかった！恋は人を成長させると実感した理由」をご紹介します。
【１】彼氏に「世界で一番好き」と言われて生きる自信がわいたから
「もうそれだけで、生まれてきた甲斐があると思えました」（20代女性）というように、彼氏から大きな愛を受けて、人生の歓びを実感することもあるようです。言葉を惜しまず、そして照れず、彼女に愛を訴えましょう。
【２】彼氏の影響で新しい趣味をはじめて自分の世界が広がったから
「アニメとか、下町歩きとか、彼に合わせてたら趣味が増えた（笑）」（20代女性）というように、交際相手を通じて視野が広がることもあるようです。「趣味は趣味、彼女は彼女」と線を引かず、自分の世界にどんどん彼女を巻き込んでみてはいかがでしょうか。
【３】仕事や勉強への打ち込みかたが変わり、周りの見る目が変わったから
「彼氏と一緒の大学に行きたくて、猛勉強しました」（20代女性）というように、相手に釣り合う自分になりたくて、人生が好転するケースです。受験や資格試験など、二人で同じ目標を共有できると目に見える成果を挙げやすいでしょう。
【４】二人で過ごす時間をつくるために、毎日を有意義に過ごせるようになったから
「ダラダラする時間がもったいないと思うようになった」（20代女性）というように、彼氏と会う時間ほしさに、一日の過ごし方が変わった人もいます。一緒にいるときも無為に過ごさず、常に刺激を与え合えると新鮮な関係が長続きしそうです。
【５】自分のライフプランについて真剣に考えられたから
「どんな風に生きていくか考えるきっかけをもらいました」（20代女性）というように、交際を通じて結婚や出産といった将来設計を検討するようになったパターンです。彼女と将来の夢を語り合ううちに、お互いの人生が重なるようになれば、こんなに嬉しいことはないでしょう。
【６】見守ってくれる人がいることで、失敗を恐れず挑戦できたから
「心の支えがあるから、何ごとにも積極的になれました」（10代女性）というように、彼氏の応援のおかげで冒険することができたと語る女の子もいます。彼女が弱気になっていたら、「何があってもいつもそばにいるよ」と勇気づけてあげてはいかがでしょうか。
【７】彼氏のために料理を覚えるなど、苦手だったことを克服したから
「おかげさまでレパートリーがだいぶ増えました」（20代女性）というように、彼氏のためにした努力のおかげで、できることが増えた人もいます。自分も同じように「彼女のために仕事を頑張る」などと意識すると、結果がついてくるかもしれません。
【８】本気でダイエットして痩せることに成功し、キレイになれたから
「周りの見る目が変わり、人生も変わったと思う」（20代女性）というように、恋をしてキレイになったことを感謝するパターンです。付き合って油断するのではなく、「より好かれるように」と男の魅力を磨いていけば、彼女との相乗効果を発揮できるでしょう。
【９】はじめて自分のこと以上に他人を大切に思えたから
「『彼のためなら何でもする』って思える自分に驚いた」（10代女性）というように、「相手のため」を最優先する感情から、自分の変化を強く感じたケースです。こちらからも、「何があってもキミを守る」という想いを先に見せると、同じ気持ちを分かち合えるようになるかもしれません。
彼女を愛する気持ちがあれば、それがきっと相互作用を引き起こして、人生を高めてくれるのではないでしょうか。全力で恋愛をすればきっと二人の成長につながるでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計279名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
