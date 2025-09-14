◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、負傷判定の結果、３―０で同級２位・松本流星（２７）＝帝拳＝が新チャンピオンとなった。同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝は、５回途中の偶然のバッティングにより、担架で運ばれた。

ジャブで攻撃のチャンスをうかがいながら、リングを大きく使う両者。２回には松本の左ボディーが高田を捉えた。サウスポーの松本に苦戦しながらも、４回には高田も手数を増やし、反撃。５回には互いに打ち合った瞬間、松本の頭が高田の顔面に直撃。高田はその場に倒れ込み、立ち上がれなくなった。レフェリーがストップをかけ、試合は中断。高田は担架で運ばれ、松本が負傷判定で３―０で勝利した。

プロ７戦目で世界戦の舞台に立った松本はガウンとトランクスに、８月２日の試合で急性硬膜下血腫となり死去した日大時代の先輩・神足茂利さんのロゴを付けてリングに立った。名古屋出身の神足さんは、王座決定戦の応援に来る予定だった。試合後には食事の約束をしていた松本は「力を貸してほしというか、一緒に戦おうという意味」と亡くなった先輩の思いを胸に王座決定戦に挑み、ベルトをつかんだ。

フィリピン生まれの高田は、９歳の時に日本に移住。中学卒業後は高校には行かず、プロボクサーを目指した苦労人だ。プロ１０年目にして世界初挑戦だったが、まさかのハプニングで敗れてしまった。

プロ通算戦績は松本が７戦７勝（４ＫＯ）、高田が２８戦１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。