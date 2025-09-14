戦火が続くウクライナの支援につなげようと、岡山市北区の百貨店で、ウクライナ産のワインが販売されています。

【写真を見る】「戦時下で国内での消費が激減」ウクライナワインをデパートで販売 23日まで【岡山】

岡山高島屋の地下2階にある、特設コーナーには、ウクライナ人のアンナ・ヴァシナさんが代表を務める、「株式会社アンナ」が輸入したウクライナワインが並びます。農業国ウクライナでは古くからワインが生産され、高い評価を受けていますが、戦時下で国内での消費が激減し、多くの生産者が苦境に立たされています。

（購入した客）

「今ちょっと戦争などで困っている国かなって感じがしたんで、ちょっとでも力になれたらいいなと思って、（ワインは）あっさりして美味しかったです」



（アンナ・ヴァシナさん）

「岡山の皆さんにウクライナのワインを通じてウクライナのことを知ってもらいたいな、ウクライナって聞くときには、大変だっていうだけではなくて、あっ、ウクライナって美味しいものがたくさんのとこだねっていうのも少し頭に入れてもらった方が」

ウクライナワインの特設コーナーは、23日までです。