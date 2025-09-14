¶¥ÎØ¡¢»ûºê¡¦¿¼Ã«¤é¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ
¡¡¶¥ÎØ¤ÎÂè41²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡ÊG2¡ËÂè3Æü¤Ï14Æü¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÎÊ¡°æ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ´üÂÔ¤Î»ûºê¹ÀÊ¿¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡¢¤¿¤À°ì¿ÍÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¿¼Ã«ÃÎ¹¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤é½à·è¾¡¡ÊÂè10¡Á12¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Ç³Æ3Ãå¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿9Áª¼ê¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âè10¥ì¡¼¥¹¤ÏÆ¨¤²¤¿»ûºê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Æî½¤Æó¡ÊÂçºå¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£2Ãå¤Ï»ûºê¡¢3Ãå¤Ï²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè11¥ì¡¼¥¹¤ÏºÇ½ª¼þ¤Ë7ÈÖ¼ê¤«¤é°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê²¬»³¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡Ë»°Ã«¾ÂÀ¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤¬2¡¢3Ãå¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Âè12¥ì¡¼¥¹¤Ï¿¼Ã«¤¬¸åÊý¤«¤é¤Î¹ë²÷¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç1Ãå¡£2Ãå¤ÏÌîÅÄ¸»°ì¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ç3Ãå¤Ï¾®¿¹µ®Âç¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡£