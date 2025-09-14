ÅÏÊÕÍºÂÀ¤Ï12ÅÀ¡¢¥ê¥È¥ë¤â³èÌö¡¡B1ÀéÍÕJ¡¢±ÛÃ«¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ë¤ÎÀéÍÕJ¤Ï14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ÇB1±ÛÃ«¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢B¥ê¡¼¥°»²Àï2µ¨ÌÜ¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¤Ï4ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ12ÆÀÅÀ¤·¡¢77¡½64¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÊÆ¥×¥íNBA¤Î¥µ¥ó¥º¤ÇÅÏÊÕ¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¿·²ÃÆþ¤Î¥Ê¥·¡¼¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤Ï4ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÁ´¤ÆÀ®¸ù¤·¡¢16ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï35»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤äÀÕÇ¤¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢Á´»î¹ç½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥ê¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£