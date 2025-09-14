倖田來未、「京都のええとこの子」母と祖父の職業明かす→スタジオ驚がく
歌手の倖田來未（42）が、13日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演し、母と祖父の職業を明かした。
【写真】「似合いすぎ」インパクト大な“サザエさんヘア”姿の倖田來未
番組では、倖田が地元・京都のソウルフードを熱弁。家族と一緒に訪れていたことを振り返った。その流れでMCの加藤浩次が「家族はどういう仕事だったんですか？」と質問した。
それに対して、倖田は「お母さんはお琴の先生」とさらりと返答。さらに「おじいちゃんが尺八の先生」と付け加えた。加藤が「えっ!?じゃあなんか、すごいちゃんとしたご家庭？」「イメージ違う」と驚くと、倖田は「京都のええとこの子ですよ」と明かした。
続けて、「すさんだ家庭だと思ってた！そこから叩き上げでやってきたのが、倖田來未だと思ってた！」という加藤の勝手な想像を否定。「帰ってきたら、尺八が鳴ってるし。だから私、4歳か5歳くらいから日本舞踊を始めてて…実は和」と自身のルーツを打ち明け、共演者を驚かせた。
なお、TVerで見逃し配信中。
【写真】「似合いすぎ」インパクト大な“サザエさんヘア”姿の倖田來未
番組では、倖田が地元・京都のソウルフードを熱弁。家族と一緒に訪れていたことを振り返った。その流れでMCの加藤浩次が「家族はどういう仕事だったんですか？」と質問した。
それに対して、倖田は「お母さんはお琴の先生」とさらりと返答。さらに「おじいちゃんが尺八の先生」と付け加えた。加藤が「えっ!?じゃあなんか、すごいちゃんとしたご家庭？」「イメージ違う」と驚くと、倖田は「京都のええとこの子ですよ」と明かした。
続けて、「すさんだ家庭だと思ってた！そこから叩き上げでやってきたのが、倖田來未だと思ってた！」という加藤の勝手な想像を否定。「帰ってきたら、尺八が鳴ってるし。だから私、4歳か5歳くらいから日本舞踊を始めてて…実は和」と自身のルーツを打ち明け、共演者を驚かせた。
なお、TVerで見逃し配信中。