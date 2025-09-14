「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）

女子決勝の第２戦が行われ、２５年日本選手権覇者のフォルティウスは２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブを６−５で下し、１次リーグの結果も含めた直接対決の成績で３勝２敗で、五輪最終予選（１２月、ケロウナ）の日本代表に決定した。最終予選では上位２チームに与えられる出場権獲得を目指す。

宿敵のロコ・ソラーレ、若手のＳＣ軽井沢クを下し、フォルティウスは執念で五輪への挑戦権をつかみ取った。１２月の世界最終予選では上位２チームに与えられる本戦出場権獲得を目指す。最終予選は８チームで争われ、日本のほか、ノルウェー、米国、トルコ、エストニアと、予備予選を勝ち上がった３チームが出場する。今年の世界選手権でフォルティウスが敗れた米国、トルコ、北欧の強豪ノルウェーがライバルとなる。

日本女子は種目が採用された９８年長野五輪から７大会連続出場中。ロコ・ソラーレの２大会連続メダルで、注目種目になった中で、バトンを繋げられるか。５度目の五輪挑戦で、悲願への望みをつないだ吉村はインタビューで「オリンピックに出たい、そういう強い気持ちで投げた。４年前ここで負けて、またスタートを切る時に強い覚悟をもって、４年間歩んできた。出場権を獲得し、目標である五輪で金メダル、に向かって頑張っていきたい」と語った。日本カーリング界の未来を繫ぐ戦いに挑む。