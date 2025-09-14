韓国ガールズグループTWICEのJIHYO（ジヒョ＝28）が14日、東京・渋谷で行われた化粧品イベント「Milk Touch Iconic Wonderland」に登場した。

ピンクのワンピースで登場すると「こんにちは、TEICEのジヒョです」と日本語であいさつ。グローバルに活躍するトップアイドルのメーク理論を語った。

普段のメークについて「まつげが目元全体の雰囲気を左右する。ダマにならないできれいな目を表現するのが好き」と話し「普段は自然な感じに見せたいので軽くマスカラを塗る」とポイントを語った。一方、ライブなどステージに上がる時には「照明があると目元が強調されにくいので、根元からきちょうめんにきっちりと塗っている。目元をちょっと輝かせられるように意識している」と違いを話した。

日本に来た際には必ずすることを問われ、「おいしいお店は絶対行く。コンビニで絶対に買うものもあるし、ドラッグストアでコスメを買う」とかなり慣れている様子。新製品が日本の店頭に並ぶ様子も既に確認したという。

新製品のマスカラを一言で表すと「自信」で、「ファンの方もよく私の目のことを見てくれるので、この部分がきれいになるととても自信を持てると思う」と笑顔で話した。