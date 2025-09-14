■母親としての立場は、どちらも同じはずなのに…

その日以降、園の空気が目に見えて変わった。

玄関先の立ち話、お迎え時の会釈。どことなくぎこちない雰囲気が漂う。

特に彩乃さんは顕著で、私と目が合うと冷たい目で見た後目線を逸らし、専業ママの輪の中に入っていく。

逆に、私に話しかけてくるのは同じように働くママたちだ。



どちらの言い分も、わからなくはない。

でも、子どもを育てている“母親”という立場は、みんな同じはずだったのに。

うっすらとした境界線が、静かに引かれていく。

そしてそれは、子どもにも伝達するようでーー

■親同士の衝突が、子どもにも伝わり…

いつものように、帰る前に先生が優奈の様子を教えてくれる。

その報告を聞いて私は驚いた。

「優菜、拓海くんとは遊ばなかったの？」
「……うん。なんか、ちがう遊びしてた」

歯切れの悪い答えに、胸がざわつく。

別の日、送り出しを終えて外に出た瞬間、園庭で聞こえてきた子どもたちの会話が聞こえてくる。

「拓海くんのママが言ってたよ。優菜ちゃんのママは“ずるい”んだって」
「……」
「親としてしないといけないこと、サボってるんだって」



優菜は、ただ俯いて泣いていた。

このままじゃいけない。私は自分の無力さに唇を噛んだ。

子どもには関係ないはずなのに――大人同士の衝突が、じわじわと、子ども達を支配していた。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

