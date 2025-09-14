■母親としての立場は、どちらも同じはずなのに…その日以降、園の空気が目に見えて変わった。玄関先の立ち話、お迎え時の会釈。どことなくぎこちない雰囲気が漂う。特に彩乃さんは顕著で、私と目が合うと冷たい目で見た後目線を逸らし、専業ママの輪の中に入っていく。逆に、私に話しかけてくるのは同じように働くママたちだ。どちらの言い分も、わからなくはない。でも、子どもを育てている“母親”という立場は、みんな同じはずだったのに。

うっすらとした境界線が、静かに引かれていく。そしてそれは、子どもにも伝達するようでーー■親同士の衝突が、子どもにも伝わり…いつものように、帰る前に先生が優奈の様子を教えてくれる。その報告を聞いて私は驚いた。「優菜、拓海くんとは遊ばなかったの？」「……うん。なんか、ちがう遊びしてた」歯切れの悪い答えに、胸がざわつく。別の日、送り出しを終えて外に出た瞬間、園庭で聞こえてきた子どもたちの会話が聞こえてくる。「拓海くんのママが言ってたよ。優菜ちゃんのママは“ずるい”んだって」「……」「親としてしないといけないこと、サボってるんだって」優菜は、ただ俯いて泣いていた。このままじゃいけない。私は自分の無力さに唇を噛んだ。子どもには関係ないはずなのに――大人同士の衝突が、じわじわと、子ども達を支配していた。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)