◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）

秋華賞トライアルは３歳牝馬１７頭で争われ、１番人気で今年のオークス馬、カムニャック（栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が、直線抜け出してフローラＳから３連勝で重賞３勝目を挙げた。勝ちタイムは１分４３秒５。

近年は前哨戦を挟まず秋華賞に直行するケースが多く、同レースのオークス馬参戦は１６年シンハライト（１着）以来９年ぶり。３か月半ぶりのレースでも貫禄を見せつけた。川田将雅騎手は、昨年のクイーンズウォークに続く連覇で、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの６勝目。

２着は７番人気のテレサ（松山弘平騎手）、３着は１０番人気のセナスタイル（岩田康誠騎手）が入った。

なお、発走前にタガノアビー（栗東・千田輝彦厩舎、父アニマルキングダム）が右前肢ハ行のため、競走除外となった。オークスで３着の同馬は、トライアルのローズＳでの３着以内が秋華賞出走の絶対条件だったが、無念の競走除外になった。これにより発売金のうち、１７億３６０４万４００円が返還となった。