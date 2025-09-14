◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル＝３着までに菊花賞の優先出走権）

ＪＲＡから前日発売の最終オッズが９月１４日、発表された。今年の皐月賞馬で、前走の日本ダービー（６着）以来となる（６）ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、単勝２・７倍で１番人気となっている。

単勝２番人気は、今年の青葉賞で２着に好走して、前走の日本ダービーは９着だった（９）ファイアンクランツ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）と、今年の青葉賞４着で前走の稲城特別を勝った（８）レッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）の２頭が、５・０倍で並んでいる。

皐月賞（１４着）以来となる（１）ジーティーアダマン（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父ルーラーシップ）が７・８倍、クリストフ・ルメール騎手が騎乗する（２）ピックデムッシュ（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が８・８倍で続き、以上の５頭が単勝１０倍以下となっている。

馬連の１番人気は（６）―（９）の５・６倍。３連単の１番人気は（６）―（９）―（８）の３４・３倍で、１００倍以下の組み合わせは２６組となっている。