長期保存にも◎ そのまま使える！ 納豆を冷凍してみたら意外な食感に

新食感!? 納豆を「冷凍」して食べてみた

ご飯のお供の定番としておなじみの「納豆」。たんぱく質やビタミンなど栄養も豊富で、毎日食べている人も多いのではないでしょうか。

実は、この納豆、冷凍保存ができることをご存じでしょうか？ 今回は、実際に冷凍してみて、味や食感にどのような違いが出るのかを比べてみました。

そのまま冷凍するだけ！





今回は、市販の納豆をパックのまま3時間ほど冷凍庫に入れてみました。取り出した直後の納豆がこちら。見た目は冷蔵の納豆とさほど変わりはありませんが、表面には少し霜がついていて、粒によってはやや白っぽくなっています。

半解凍で食べてみた





少し固い半解凍の状態で混ぜてみました。混ぜていくうちに柔らかくなっていくのを感じました。

ひと口食べてみると、まずはそのひんやりとした口あたりに驚き。シャリっとしていて、まさに新食感でした。

冷蔵保存の納豆と比べると、一粒一粒がもちっとしているような印象。ひんやり感も相まって、クセになる味わいでした。

いつもの納豆がちょっと変わる！ 長期保存にもおすすめな納豆の「冷凍保存」

納豆は冷蔵のものしか食べたことがありませんでしたが、半解凍の納豆は程よい冷たさとシャリっとした食感が楽しく、想像以上のおいしさでした。

パックをそのまま冷凍しておけば、賞味期限をあまり気にせずストックできるのも便利なポイント。冷蔵庫でうっかり期限を切らしてしまった……なんてことも防げそうです。

気になった方は、ぜひ試してみてくださいね。