【リトルマーメイド】毎月15日は「リトマの日」。800円購入するごとにプレゼントがもらえる

ベーカリーのリトルマーメイドでは、税抜き800円の購入ごとにプレゼントがもらえる「リトマの日」を2025年9月15日に実施します（一部店舗を除く）。

毎月15日に「リトマの日」を実施しているリトルマーメイドでは、800円（税抜）の購入ごとにプレゼントがもらえます。季節ごとに変わる、リトルマーメイドのパンがモチーフの「あのパン！プレート」や人気のコーヒー、パンに合うスープから1点を選べます。

7月から9月は、イギリスパンがモチーフの「あのパン！プレート イギリスパン」。サイズは、直径約13.8cm、高さ約2.2cmです。

このほか、厳選した豆だけを深めに焙煎し、濃厚ながら爽快な味わいで朝食に合う「ドリップパックコーヒー（2個入）」、チキンブイヨンがベースで、ソテーした人参の甘みが溶け込む「トマトクリームスープ」、この2点は年間を通じて選べるプレゼントとなっています。

リトルマーメイド店内で販売しているジャムなどパン以外の商品や、オーダードリンクなどイートインメニューの購入も対象です。店休日などの都合により、店舗によって実施日が変更になる場合や、実施していない場合があります。

