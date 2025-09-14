“ワイドパンツ”どう穿けばいい？【グローバルワーク】大人が真似したい「きれいめコーデ」

ワイドパンツを大人コーデに取り入れるなら、上品さも備えたデザインを選びたいところ。ワイドパンツの合わせ方に迷ったときは、ショップスタッフさんのおしゃれな着こなしを参考にするといいかも。そこで今回は【グローバルワーク】のワイドパンツを使った「きれいめコーデ」をリサーチ。おしゃれ見えが狙えるコーデをぜひ真似してみて。

リラクシーなシルエットでこなれ感を演出

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ / ワイドパンツ」\5,490（税込）

ブラウンチェック柄のワイドパンツに、ピンク系のゆるトップスを合わせたコーデ。上下ともに程よいゆったりシルエットで、きれいめながらもリラクシーな雰囲気を楽しめそう。パンツがハンサムな印象をキープするため、甘めトップスを合わせてもバランスよい仕上がりに。パンツはセンタープレス入りで「取れにくい樹脂加工」（公式サイトより）が施されているのもポイントです。

抜け感のあるきれいめジャケットコーデ

同じブラウンチェック柄のワイドパンツでも、ジャケットを羽織れば一気にきれいめスタイルに。同系色のジャケットを合わせることで、こなれ感と洗練感をプラスします。パンツはシワになりにくい素材なので、デスクワークや移動の多い日でも使いやすそう。オンオフ問わずに穿きたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M