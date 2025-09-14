shallmの新曲「ふたりぶん」が、10月より放送のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマに起用。また、オープニングテーマとエンディングテーマの両楽曲を使用したPVも公開となった。

本作は、鳴見なるの原作による“日常崩壊系”ラブコメを描いたもの。第2クールでは、主人公 直人を巡る恋模様がますます加速する展開となる。

本楽曲について、shallmのlia（Vo）は「愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさのあわいで生まれました。冷蔵庫の奥のプリンのように、ひそかに守られた想いが、知らぬ間にあふれ出す瞬間をそのまま音にしています。物語とともに、この感情の振幅をそっと感じていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

なお、shallmはオフィシャルサイトおよびファンクラブ『sh/room』（シャルーム）を開設。デビューから現在まで、未公開だった写真や動画、liaによるブログなど、様々なコンテンツを公開予定だ。

・shallm lia コメント

