Snow Manのメンバー・渡辺翔太が自身のInstagramにて、オーストリアを訪れた際のオフショットを公開した。

写真：気品溢れる渡辺翔太のオーストリアオフショット

■オーストリア・ヴァッテンスを訪れた、Snow Man渡辺翔太

Swarovski（スワロフスキー）ジャパンアンバサダーをつとめる渡辺翔太が、オーストリアの首都ウィーン、そしてSwarovski生誕の地であるチロル地方ヴァッテンスにあるSwarovskiクリスタル・ワールドを訪れる30分番組『オーストリアに憧れて～渡辺翔太 煌めきの旅路～』（日本テレビ／関東ローカル）。

番組放送情報が解禁され、渡辺翔太も自身のInstagramにてオフショットを公開。前回はウィーン国立歌劇場での写真を投稿し話題となったが、今回あらたに食事風景オフショットを投稿。

紺色のカーディガン、白Tシャツ、淡い色味のデニムを合わせたシンプルながらも彼の爽やかさを際立たせるスタイリングで、その胸元にはさりげなくSwarovskiのネックレスが輝いている。

そして、店内の様子から老舗レストランのフィグルミュラーを訪れたようだ。

渡辺の目の前には名物のシュニッツェルが置かれており、料理をまじまじと見つめる姿からその大きさに驚いているようにもうかがえる。今後、番組放送までにさらなるオフショットが披露されるのか、期待したいところだ。

■番組情報

日本テレビ『オーストリアに憧れて～渡辺翔太 煌めきの旅路～』

09/20（金）15:30～

※関東ローカルでの放送。

※放送後、TVerにて1ヵ月間配信予定。

