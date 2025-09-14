Ankerとコクヨが手を組んだ → 理想的なガジェットポーチができました
2024年10月4日の記事を編集して再掲載しています。
2024年に行われたAnkerの発表会「Anker Power Conference 2024 Fall」ではさまざまなプロダクトが発表されました。
などなど魅力的なアイテムを紹介してきましたが、発表会に行った編集者・ライターの3人全員が思わず「欲しい」と叫んだアイテムが、このガジェットポーチ「Anker Smart Pouch」です。
コクヨと共同開発。収納性と使い勝手の良いポーチ
このポーチ、文具でおなじみ「コクヨ」とのコラボで生まれたガジェットポーチとなり、その隅々にコクヨのステーショナリー収納のアイデアが散りばめられています。
まず便利なポイントが、ファスナーを開けると、前面がガパッと開くところですね。この開いた時に中身がひと目で分かる（しかも自立する！）のが使いやすそうで！
ポケット形状にもこだわりが見えます。
大小さまざまなポケットが備わっていて、メッシュやファスナー付きなど、バリエーションも豊富。ケーブルをまとめられるケーブルホルダーやApple Pencilホルダーも標準装備です。
写真のようにペンを入れても良いですし、メッシュポケットはSDカードを入れやすいサイズだったり、名刺を数枚入れておけるスリットがあったりと、本当に機能的で多彩。
さらに、背面ポケットにはB5ハーフのノートが入りますよ。取材メモ入れに最適！
…と、「普段持ち歩くガジェット＆文具」をぜ〜んぶひとまとめにしておけるのが最高だし、綿密に考えられているなぁ〜と！
このAnker×コクヨ「Anker Smart Pouch」、価格は3,980円。Ankerの公式ストアで販売しています。僕の理想のガジェットポーチ探しの旅が、ついに終わりそうです。
