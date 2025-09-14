この記事をまとめると ■ケーニグセグがCEOの父の愛馬に由来する新型ハイパーカー「サデアズ・スピア」を発表 ■ボディは軽量化され改良を受けたV8ツインターボは最大1625馬力を発揮 ■サーキットのタイムでジェスコ・アタックを超える記録をマークしている

ジェスコの正常進化モデル

ケーニグセグ・オートモーティブから、またもや衝撃のスペックを誇る新型ハイパーカーが誕生した。「サデアズ・スピア」と呼ばれるモデルがそれで、このネーミングはCEOとして同社を率いるクリスチャン・フォン・ケーニグセグの父であり、またスウェーデンの馬術界において長年活躍した騎手でもあったジェスコ・フォン・ケーニグセグが、そのキャリアの最後に騎乗した馬の名前に由来するものだという。

ちなみに父としてクリスチャンのハイパーカービジネスに深く理解を示し、常にそれをサポートする立場にあったジェスコの名がクローズアップされるのは、今回が初めてのことではない。

ケーニグセグは創立25周年という記念すべき節目にあたる2019年のジュネーブショーで、それまでのアゲーラの後継となるニューモデルを発表。125台に生産台数が限定されるとともに300万ユーロという驚愕のプライスが設定された、この新型車に与えられた車名、それこそがジェスコだった。

サデアズ・スピアは、このジェスコの正常進化型ともいえるモデルだ。最新のエアロダイナミクステクノロジーを採用することで、ジェスコからさらに高性能化されることになったボディは、ロングテールを特徴とするじつに刺激的なデザイン。大型のダブルブレード・アクティブ・リヤウイングからは、サデアズ・スピアが走行中に得るダウンフォースの大きさと、それによって実現される高いトラクション性能を容易にイメージすることができる。

基本構造体となるモノコックタブはもちろんのこと、ボディパネルもまた軽量なカーボンファイバー素材で成型していることは、もちろんジェスコから変わるところはないが、ケーニグセグはこのサデアズ・スピアではさらにストイックな軽量化への取り組みを見せている。

コクピットにはやはりカーボンファイバー製となる新デザインのバケットシートが採用され、さらに防音材も可能なかぎりそれを削減。結果サデアズ・スピアは、ジェスコ比で約35kg軽い1385kgのドライウエイトを達成している。

ミッドに搭載されるエンジンは、これもジェスコと同様に5リッターの排気量が設定されたV型8気筒DOHCツインターボだが、吸排気システムのデザインの見直しや、冷却性能の向上など、こちらもジェスコのそれから多くの改良が施されている。

注目の最高出力は、通常のハイオクガソリン使用時には1318馬力/7800rpm。より環境負荷の低いE85燃料を使用した場合には、その数字はさらに1625馬力にまで向上する。最大トルクの1500Nmは5100rpmで発揮されるが、ケーニグセグによれば、2700〜6170rpmの領域で1000Nm以上のトルクが得られるという。

正式発表前に全ロットが完売済み

組み合わせられるミッションは、このV型8気筒エンジンがそうであるように、やはりケーニグセグの自社開発によるデュアルクラッチ式の9速LST（ライト・スピード・トランスミッション）。デファレンシャルにはKED（ケーニグセグ・エレクトロニック・デファレンシャル）が採用されている。

前後のサスペンションはプッシュロッド方式のダブルウイッシュボーンで、これには電子制御のアジャスタブルダンパーが備わる。軽量なカーボンセラミックディスクと強靭なキャリパーで構成されるブレーキシステムも、ケーニグセグが誇るメカニズムのひとつだ。

サデアズ・スピアのステアリングを握るドライバーは、シチュエーションに応じて、「コンフォート」、「ウエット／スノー」、「スポーツ」、「トラック」のなかから好みのドライブモードを選択することが可能だが、やはり圧巻なのは、もっともスパルタンなトラックモードをチョイスしたときのパフォーマンスであるのは当然だろう。

ちなみにケーニグセグ自身が先日、地元スウェーデンのゴットランドリングで行ったシェイクダウンテストでサデアズ・スピアは、ジェスコをベースに製作されたサーキットスペシャル、ジェスコ・アタックが叩き出したラップタイムレコードを1.1秒も更新することに成功。ジェスコからの正常進化が確かなものであったことを見事に証明してみせた。

ケーニグセグでは、今後30台のサデアズ・スピアが生産される予定だが、正式発表の前に特別なカスタマーを招いて開催されたプライベートプレビューの段階で、すでにそのすべてにはカスタマーが決定している。これもまた近年のケーニグセグにとっては特別なことではないようだ。