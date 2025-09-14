9月10日、テレビ朝日で放送された『森香澄の全部嘘テレビ』で、森香澄が告白した飛行機内で中年男性から受けた被害がSNSで話題になっている。

「この回の企画は『森香澄、CAになる』というもので、元CAのグラドル、風吹ケイさんが講師として登場しました。その中で機内ナンパの話になり、森さんはナンパ経験はないものの、隣席に座っていた中年男性から非常識な行為を受けたと告白しました」（芸能記者）

森の説明によると、エコノミークラスで眠っていたのだが、ふと気がつくと隣の男性が自分を凝視していることに気づいたという。

「森さんは《パッと起きたら、めっちゃ見てんなと思って》と男性の“凝視”に驚いたといいます。さらに、《怖くて見られなくて…Xを開いたら『隣、森香澄っぽいんだけど』みたいな》と、隣席男性がXにポストしているのを発見したそうです。《そこからの数時間がマジで地獄でした》とため息を付いた森さん。教官補佐として出演していたコロコロチキチキペッパーズ・ナダルは、《それ言ってもいいんちゃう？これなんすか？って》と相手を問い詰めるべきだと主張していました」

X上では、森が可哀想という同情の声が多く書き込まれ、

《知らない人に顔を見られたら誰でも不快になるだろ。トラブルの種を撒いてるようなもんだぞ》

と男性の“非常識ぶり”を指摘する声があがった一方で、

《当然そうなるでしょ？有難いと思えないの？嫌なら顔がバレないようにするか》

など森に対して批判的な投稿もある。

「隣に有名人が搭乗していることをSNSに書き込んだりするのは、プライバシーの侵害になるという指摘もありました。じっと見つめる、というのは確かに気まずいし、失礼な行為だとは思いますが、かといって法的に問題があるような“被害”でもない。非常に難しいですね。やはり森さんのような人気女性タレントは、本人とバレないようにサングラスやマスクなどをして自衛したり、エコノミー以外の隣とのスペースがある席を選ぶしかないでしょう。こうした経験は、芸能人だけでなく多くの女性も経験したことがあるようです。女性ならではの苦労に共感が集まる一方、男性側からは“自意識過剰”という声も出ています。まさに賛否両論ですね」（前出・記者）

男女対立やナンパ忌避、有名税など令和ならではのさまざまな論点を内包しているようだ。