あすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、午後は関東から九州にかけて、急な雨や雷雨の所がある見込みです。関東は、東京など南部の平地も含めて雷雲が発達して、局地的に激しい雨が降りそうです。天気の急変にご注意ください。

朝の気温は関東から西の広い範囲で、25℃以上となりそうです。北日本はけさより低く、盛岡などは15℃の予想です。日中はきょうより高い所が多く、名古屋で36℃、大阪で35℃と、東海から西で35℃以上の猛暑日になる所があるでしょう。東京も32℃と蒸し暑さが続きそうです。

【あす15日の各地の予想最高気温】

札幌 ：28℃ 釧路：25℃

青森 ：30℃ 盛岡：29℃

仙台 ：28℃ 新潟：31℃

長野 ：31℃ 金沢：32℃

名古屋：36℃ 東京：32℃

大阪 ：35℃ 岡山：34℃

広島 ：33℃ 松江：31℃

高知 ：34℃ 福岡：33℃

鹿児島：33℃ 那覇：34℃

週間予報です。火曜日は晴れる所が多くなりますが、水曜日から木曜日は広い範囲で大気の状態が不安定となって、日本海側を中心に大雨となる所がありそうです。週の中ごろにかけては厳しい暑さが続き、西日本や東日本を中心に35℃くらいまで上がる所があるでしょう。ただ、金曜日以降は暑さが和らぐ見通しです。