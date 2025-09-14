俳優の眞栄田郷敦（25）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。今後について語った。

この日は俳優の満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに神奈川県愛川市をドライブ。眞栄田の家族は父は世界的アクションスター・千葉真一、兄は新田真剣佑。12歳までロサンゼルスで暮らしていた。

料理についてのトークで「ハマったものとかはめっちゃ凝っちゃうかも、オイルとか」と眞栄田。兼近が「カレーをスパイスから作ったりしないよね？」と聞くと、眞栄田は「それは作らない。でも僕カレー作る時は、3時間かけてソフリットします。ソフリットは香味野菜。玉ねぎと人参とセロリを飴色になるまで、ゆっくり弱火で、ずっと炒めるんですよ。3時間かけてやるんですけど」と話した。

兼近の「最初は料理しようと思ったの？」という質問に、眞栄田は「僕、来世料理人になりたいんですよ」と告白。兼近が「今世まだいけるでしょ！」とツッコミ。眞栄田は「今世はもういいんです。『美味しんぼ』という漫画が大好きで。料理人っていいなと思って」と明かした。

満島は兄・新田真剣佑はハリウッドでも活躍していることから「これからいろんな国でやりたいとかもあるの？」と聞くと、「いろんなことしたいかもしんないですね。でも、英語の芝居は別に無理にしたいとは思わないです」と眞栄田。「今はやっぱり役者が面白いんで、なんか人生が豊かになれば何でもいいかなみたいな感じなんですけど、役者は凄いやりがいがあって。絶対そこは手放すことはないとは思うんですけど、それ以外に畑とかやりたいです。やっぱりいろんな経験積めるのはいいっすよね」と話した。