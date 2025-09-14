TWICEのメンバー・JIHYO(ジヒョ)さんが、ブランドミューズを務める韓国コスメブランド「milktouch」の新商品発表イベント「Milk Touch Iconic Wonderland」に登壇しました。

【写真を見る】 【 TWICE・JIHYO 】 日本では「おいしいお店とコンビニとドラッグストアに」 ブランドミューズ 「milktouch」 新商品イベント





JIHYOさんは、“皆さん、こんにちは。TWICEのJIHYOです“と日本語であいさつ。「milktouch」の新商品「アイコニックロングマスカラ」「アイコニックフィルムマスカラ」について、“ブラシの部分が自分のまつ毛にピッタリ合って、1日中にじまなくて良かったです“とPRしました。







普段のメイクについて“私はまつ毛が目元全体の雰囲気を左右すると思っています。なので、ダマにならずにキレイな目を表現するのが好きです“とコメント。

一方でステージ上でのメイクについては“照明があるので、どうしても目元が強調されにくいんです。ですので目元からキッチリ丁寧に塗ります。目元を輝かせるように意識しています“と語り、違いを説明しました。





さらに、日本に来たら必ず行く場所を聞かれると、“おいしいお店は絶対行きます。コンビニで買うものもありますし、ドラッグストアにはコスメを買いに行くこともあります“とニッコリ。





そして、“目って力があると思うんです。目の部分が輝いてハッキリすると自信も持てますし、ファンの皆さんもいつも私の目を見てくれるので、目がしっかりキレイになると自信が持てると思います“と、アイメイクへのこだわりを明かしていました。



【担当：芸能情報ステーション】