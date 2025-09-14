「鉄眼版一切経版木」が保管されている宝蔵院の収蔵庫＝2025年7月、京都府宇治市

京都府宇治市の禅寺「宝蔵院」は、仏教聖典の集大成「一切経」を刷る原版「鉄眼版一切経版木（てつげんばんいっさいきょうはんぎ）」を所蔵する。江戸時代から約340年、お経の印刷に使われ続けたが、国の重要文化財（重文）でもあり、破損の恐れなどから2022年に“現役引退”した。約50年携わった摺師（すりし）は貴重な版木と向き合えた日々に感謝し、次世代への継承を願う。（共同通信＝松森好巨）

本堂裏手にある収蔵庫に入ると、黒く光った版木が棚にうずたかく積まれ、墨のにおいがただよった。版木は、一切経を普及させようと江戸時代の僧侶鉄眼が完成させた。木版印刷で刷られたお経は全国の寺院に納められ、仏教研究の進展に大きく貢献したとされる。

版木は約6万枚あり、うち4万8275枚が1957年に重要文化財に指定された。一部は指定後も使い続けられたが、版木の使用は2022年に終わる。宝蔵院の説明では、お経の需要減少や使用に伴う破損や摩耗の懸念などが理由だという。

宝蔵院は2024年9月から、重文指定されている版木の調査を文化庁と始めた。保存のためには築60年を超え老朽化した収蔵庫の改修も必要で、版木の状態を1枚ずつ確認し、どのような改修が求められるか探る。

宝蔵院住職の盛井幸道（もりい・こうどう）さん（76）は、膨大な版木を託されたことを「重責」と率直に言うが「鉄眼の偉業をたたえる文化財として守っていきたい」と決意を語る。

版木と最後まで向き合ったのが、摺師の矢野俊行（やの・としゆき）さん（75）だ。約50年前、鉄眼版一切経の出版・販売を担う貝葉（ばいよう）書院（京都市中京区）の専属職人となった。

作業場所の宝蔵院収蔵庫は、夏は暑く、冬は寒い過酷な環境。矢野さんは重文の版木を使わせてもらったことに「責任と喜びが常にあった」と語る。また「使いながら保存する『動態保存』に貢献できた」と胸を張る。

現場を離れて3年余り。「刷り続けることが鉄眼の志にかなう」との思いは残るが、保護の重要性も理解する。矢野さんは「貴重な版木を次世代に伝えるため、大切に保存してほしい」と願う。

◎鉄眼版一切経版木 仏教聖典の集大成「一切経」の印刷用版木。1枚の大きさは縦26センチ、横82センチ、厚さ1.8センチ。肥後国（現在の熊本県）出身の僧侶鉄眼が全国を行脚して寄付を募り、集めたお金を洪水や飢饉（ききん）が起きるたびに難民救済にも投じながら、十数年ほどかけて完成させたとされる。宝蔵院の収蔵庫に保管してあり、定期的に公開されている。

宝蔵院の収蔵庫に保管されている「鉄眼版一切経版木」＝2025年7月、京都府宇治市

京都府宇治市の宝蔵院収蔵庫で「鉄眼版一切経版木」を使用する摺師の矢野俊行さん。30代のころの写真という

師匠の教えを摺師になったばかりのころに記した冊子を手にする矢野俊行さん＝2025年7月、京都府宇治市