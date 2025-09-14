秋元康氏プロデュースの男性昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１４日、東京・明治座で「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ コンサート２０２５ ｉｎ明治座」を開催した。

明治座からのオファーで実現した本公演では、１部と２部合わせて約３２００名を動員。オリジナル曲「僕らの口笛」やザ・ドリフターズ「いい湯だな」のカバーなどを含む全２４曲を熱唱した。

冒頭で客席から登場し、ファンを喜ばせた他、花道や明治座ならではの装置を使った演出や、ユニットでの歌唱などで会場を盛り上げた。

寺田真二郎（４２）は「伝統と歴史のある明治座に、こうして立てることをとても光栄に思う」とにっこり。

柳田優樹（３９）も「明治座を味方に付けて、皆さんと盛り上がっていきたい」と声を張り、青山隼（３７）も「奇跡のような時間」と笑顔だった。

また、東京・グランドプリンスホテル新高輪「飛天」でクリスマスディナーショー（１２月２１日）の開催も発表。本番前の取材で、山本佳志（３７）は「あの場にふさわしいような準備をして、精一杯のパフォーマンスができるようにがんばりたい」と気合十分。

さらに寺田は「『ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ』としては、レコード大賞新人賞を目指して活動しております。ゆくゆくは紅白歌合戦も出場させていただけたら！」と今後の活動に力を込めた。