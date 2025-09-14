どうにもトンネルを抜け出せない。１４日のソフトバンク戦（京セラ）は３―４と逆転負け。有原の前にわずか４安打に抑えられ、同カード７連敗を喫した。

２回に折れたバットが先発の曽谷の胸部に直撃して緊急降板するアクシデントがあったが、３回に広岡の適時打で先制すると、中川、西川も続いて３点を奪取。２番手でマウンドに上がった横山、山崎が力投を見せ、ブルペン陣がソフトバンクの追撃を封じた。しかし、６回に４番手の山岡が野村、海野、代打・笹川に痛打されて同点とされ、二死一、三塁から柳町に痛恨の勝ち越し適時打を許した。

今季の通算成績は３勝１４敗２分けにまで傾いた。連敗阻止に燃えていた岸田監督も「悔しかったですけど、勝てないですねえ。勝ちたいですねえ」と肩を落とすしかない。「逆転でやられてるんで…何とか粘っていくしかない。簡単には点は取れない。少ない安打の中でも点は取れている。粘り負けたというか、持ちこたえられなかった。投手陣も守りに入ってしまうところは出ると思う。これだけやられてるんで…。でも結局そこを思っても仕方ない。打者１人ひとりと思い切って勝負して抑えるしかない」。

幸い曽谷は胸部打撲の診断で大事には至らず一安心だったが、４位・楽天に４ゲーム差に迫られるなど、緊張感は続く。天敵を倒してＣＳ安全圏を確保したいが…。