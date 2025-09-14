平手友梨奈、アニメ主題歌初担当「渡くんの××が崩壊寸前」EDテーマに決定＆音源入り映像初解禁
【モデルプレス＝2025/09/14】7月より放送中のTVアニメ「渡くんの××が崩壊寸前」の第2クールが10月3日（TOKYO MX／毎週金曜25時〜ほか）より連続放送されることが決定。あわせて、同クールのオープニングテーマをshallm、エンディングテーマを平手友梨奈が担当することも解禁された。
◆平手友梨奈、アニメ主題歌初担当
7月より放送中の、鳴見なる氏原作（講談社／月刊ヤングマガジン）による“日常崩壊系”ラブコメを描いた同作。直人を巡る恋模様はますます加速し、揺れ動く心は一体どこへ向かうのか。直人は誰を選ぶのか、それとも誰も選ばないのか。
初アニメ主題歌を担当する平手からは「楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけると嬉しいです！渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました（笑）！」とキャラクターの気持ちになりきって制作に挑んだことを明かした。甘酸っぱくて危なっかしい“日常崩壊ラブコメ”を彩るOP／EDも見どころとなっている。
さらに、放送に先立ち、オープニングテーマ・エンディングテーマの両楽曲を使用した「第2クール突入決定PV」も公開された。（modelpress編集部）
◆オープニングテーマ：shallm「ふたりぶん」
この度、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのオープニングテーマを担当させていただきました。楽曲「ふたりぶん」は、愛する喜びと、すべてを渡しきれないもどかしさのあわいで生まれました。冷蔵庫の奥のプリンのように、ひそかに守られた想いが、知らぬ間にあふれ出す瞬間をそのまま音にしています。物語とともに、この感情の振幅をそっと感じていただけたら嬉しいです。
◆エンディングテーマ：平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
純粋に漫画が面白く、仕事の合間を見つけて読んでました！楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけると嬉しいです！渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました（笑）！RECの際も歌うというよりはセリフを言っているかのように歌ったのも今回、意識した部分になっております！アニメ面白いのでぜひ見てください！
◆放送情報
TOKYO MX：毎週金曜日25時〜
BS日テレ：毎週土曜日23時〜
サンテレビジョン：毎週土曜日23時〜
テレビ神奈川：毎週月曜日25時〜
AT-X：毎週水曜日23時30分〜
毎週（金）11：30※リピート
毎週（火）17：30※リピート
◆イントロダクション
渡直人は、妹の鈴白と叔母の家で暮らす高校2年生。両親を亡くしてから、恋愛も部活もバイトもせず友だち付き合いも断って、妹を最優先に生活していた直人。だがある日、幼なじみの館花紗月が転校してきて、直人の平穏な日常は一変する。紗月はかつて、直人と一緒に育てていた畑を突然めちゃくちゃにした“畑荒らし”だった。紗月の起こした波紋は、直人を巡る人間関係に嵐を巻き起こし、崩壊へ向かって暴走していく。
