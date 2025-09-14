TWICEジヒョ、レースドレスから美脚スラリ アイメイクの秘訣明かす「目ってすごい力がある」
【モデルプレス＝2025/09/14】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が30日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影での美しい脚が際立つショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TWICEジヒョ、レースから美脚透ける
この日、レース素材が美しいアシンメトリーのドレスを着こなして登場したジヒョ。美しい素肌やスラリと長い脚をのぞかせた。
ジヒョはメイクをする際にマスカラで重視しているポイントを聞かれ「私はまつ毛が目元全体の雰囲気をすごく左右すると思っているので、ダマにならない綺麗な目に表現するのが好きです」と回答。続けて、普段のアイメイクのコツを尋ねられると「自然な感じに見せたいので、軽くマスカラを塗っています。あまり濃くはしないです」と答えた。
また、ステージ上でのアイメイクに関しては「ステージの上だと照明があるので、どうしても目元が強調されにくいんです」とした上で、「目元から結構、几帳面にきっちりと塗っています」と説明。そして「目元を輝かせるように意識しています」と伝えた。
さらに、日本に来たら必ず行くところはあるかという質問には「美味しいお店に絶対行きます」とにっこり。また、「コンビニで絶対に買うものもあります。コスメを買いにドラッグストアに行くこともあります」と明かしていた。。
ジヒョは「やっぱり目ってすごい力があると思う」とも語り、「目がすごく輝いてはっきりすると自信も持てますし、ファンの皆さんもいつも私の目を見てくれるので、この部分がしっかり綺麗になるととても自信を持てるかと思います」と目元のメイクが自信に繋がるのではないかとの考えを明かした。
その後は、ジヒョがオリジナルデコレーションを行ったうさぎの形をしたキーリングを来場者に向けて抽選でプレゼントすることに。箱に用意されたリボンを選び取ったジヒョは、当選者の番号を日本語で元気に呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】TWICEジヒョ、レースから美脚透ける
◆ジヒョ、レースドレスで美脚披露
この日、レース素材が美しいアシンメトリーのドレスを着こなして登場したジヒョ。美しい素肌やスラリと長い脚をのぞかせた。
ジヒョはメイクをする際にマスカラで重視しているポイントを聞かれ「私はまつ毛が目元全体の雰囲気をすごく左右すると思っているので、ダマにならない綺麗な目に表現するのが好きです」と回答。続けて、普段のアイメイクのコツを尋ねられると「自然な感じに見せたいので、軽くマスカラを塗っています。あまり濃くはしないです」と答えた。
◆ジヒョ、日本で必ず行くところは？
さらに、日本に来たら必ず行くところはあるかという質問には「美味しいお店に絶対行きます」とにっこり。また、「コンビニで絶対に買うものもあります。コスメを買いにドラッグストアに行くこともあります」と明かしていた。。
ジヒョは「やっぱり目ってすごい力があると思う」とも語り、「目がすごく輝いてはっきりすると自信も持てますし、ファンの皆さんもいつも私の目を見てくれるので、この部分がしっかり綺麗になるととても自信を持てるかと思います」と目元のメイクが自信に繋がるのではないかとの考えを明かした。
その後は、ジヒョがオリジナルデコレーションを行ったうさぎの形をしたキーリングを来場者に向けて抽選でプレゼントすることに。箱に用意されたリボンを選び取ったジヒョは、当選者の番号を日本語で元気に呼びかけていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】