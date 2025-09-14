ソニー日本女子プロ選手権最終日

国内女子ゴルフツアーのメジャー戦・ソニー日本女子プロ選手権最終日が14日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開催され、プロ8年目の金澤志奈（クレスコ）が悲願のツアー初優勝を飾った。3位で出て2バーディー、1ボギーの71で回って通算10アンダーで並んだ桑木志帆（大和ハウス工業）とのプレーオフ（PO）に進出。1ホール目でパーをセーブし、ボギーを打った桑木に勝利した。茨城・笠間市出身で、地元開催のメジャー戦を制覇。4日間、誰よりも声援を受けた30歳が、最高の笑顔と涙で喜びをかみしめた。

残り50センチ。簡単に入れられる状況だったが、金澤はドキドキが止まらなかった。そして、息を吐いてストローク。勝利が決まるとニッコリと微笑み、大勢のギャラリーに向かって両手を挙げた。18ホール＋POでしのぎを削った桑木とも笑顔でハグ。だが、グリーン脇にいた申ジエの姿が目に入ると、涙があふれ出した。

「毎日苦しい18ホールでしたし、緊張がほぐれたのもありました。勝ちたかったのに勝てなくて、『やっと勝てた』という思いがあって、ジエさんを見てこみ上げました」

くしくも5月のメジャー戦・ワールドレディスサロンパス杯では、申の優勝を金澤が見届けていた。「すごく大きな刺激をいただきました」。中学3年から国内女子ツアー1勝の金愛淑（きむ・えすく）から指導を受け始め、申とも知り合った。2017年、22歳でプロテストに合格してからも慕い、オフはともに合宿をしている関係だ。

「最近はオーストラリアで合宿をして、体作りの大切さを学んでいます。トレーニングはウェイトが中心ですが、体力がついたことでやりたいスイングができるようになり、変なクセも出なくなりました」

今季はその効果がてき面。2位が2度、3位が2度で「どの試合でもいいから勝ちたい」という思いが募っていた。

「地元でこうして初優勝ができてうれしかったです。初日からすごい声援をいただき、力になりました。ボールを曲げてもラッキーなところにあることが多かったです。それも地元の応援があったからこそだと思います」

遅咲きの30歳「年内にもう1勝を」

現実にPO1ホール目では第1打を右に曲げたが、ボールは林の入口からラフに戻ってきた。ピンまで残り200ヤード以上の第2打も、グリーン奥のラフからカラーに戻る幸運があった。そして、金澤自身はどんな状況でも笑顔だった。

「たくさんの方が来てくださっているので、私が楽しそうにプレーすれば、みなさんも楽しいかなと思いまして」

8歳でゴルフを始めた頃から「飛ばない分、小技が得意で守るプレースタイル」だったという。だが、1998年度生まれの畑岡奈紗、渋野日向子、勝みなみ、小祝さくら、原英莉花ら「黄金世代」が台頭して以降、「飛距離があって攻めるプロ」が勝利を重ねるようになった。そして、金澤は「攻めないと勝てない」と改心。この4日間は、大会史上最長6840ヤードのコースをウッドやユーティリティーで攻め続けた結果、3年シードのメジャータイトルに加え、賞金3600万円と副賞のベンツを手にした。

「ゴルフを始めてからはつらい日の方が多くて、何度もやめたいと思いました。でも、15歳でプロになろうと思ってからは、『ここまで来たらやめられない』と思いましたし、家が近所の畑岡奈紗ちゃんが活躍するのを見て『自分も続きたい』と思いました。続けて来て良かったです」

文字通り、遅咲きの30歳。プレーの安定感が増すばかりで、今後の目標については「年内にもう1勝で複数回優勝にすることです」と言い切った。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）