90年代席巻のトレンディ女優、15歳イケメン長男とドライブ満喫「親子関係がステキ」
女優の田中美奈子が11日までにインスタグラムを更新。一緒にドライブ旅をする長男との2ショットを公開すると、ファンからは「親子関係がステキ」「凄く楽しそう」といった反響が寄せられた。
【写真】田中美奈子、イケメン長男との爽やかな2ショット
田中が「キャンピングカー46都道府県制覇旅2025」と投稿したのは長男との2ショット。写真には、Tシャツにキャップというカジュアルな装いの田中と現在15歳の長男が車内で笑顔を見せる様子が収められている。投稿の中で田中は「キャンピングカー旅をスタートしてから息子も随分と大きくなったもんだ」と振り返りつつ「息子が助手席でBAD HOPの曲を掛けて2人ノリノリで旅しておりました」と明かし「鹿児島県、宮崎県を制覇し残すところ鳥取県のみ」と報告している。
ハツラツとした笑顔で旅を楽しむ親子の姿に、ファンからは「旅に一緒に来てくれるって親子関係がステキです」「息子さんと旅、羨ましいです」「凄く楽しそう 息子さんもいい顔してますね」などの声が相次いでいる。
■田中美奈子（たなか みなこ）
1967年9月12日生まれ、千葉県出身。1984年、ミスマガジンの準グランプリを受賞。『君の瞳に恋してる！』（フジテレビ系）、『もう誰も愛さない』（フジテレビ系）、『同窓会』（日本テレビ系）、『星の金貨』シリーズ（日本テレビ系）などの作品に出演。プライベートでは2007年9月、俳優の岡田太郎と結婚。2008年4月には第1子女児を、2009年12月には第2子となる男児を出産した。
引用：「田中美奈子」インスタグラム（＠tanakaminako0912）
