ホッとするやさしい味付け！モントワール「てのひらごぱん　コーンポタージュ」

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

今回はモントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」を紹介☆

内容量 ：45g

内容量 ：45g

賞味期間 ：90日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：195円(税込)

モントワール「てのひらごぱん コーンポタージュ」は、やさしい味付けのコーンポタージュ味。

コーンの甘味がホッとするおいしさです。

もちっと食感で、スープと一緒に食べるのもおすすめです。

