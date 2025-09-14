秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１４日、東京・明治座で単独公演を開催した。

夢の紅白出場とレコード大賞新人賞に向けて大きく弾みをつけた。デビュー１年目にして初の明治座公演に寺田真二郎は「伝統と歴史ある明治座に立てることを光栄に思っております」と笑顔。客席には昼夜２公演で計３２００人が集まり、青山隼は「由緒ある場所で歌えるなんて奇跡のよう。この時間を共有できることが本当にありがたいです」と喜びをかみ締めた。

ステージでは６月にリリースした１枚目シングル「僕らの口笛」のほか、「君の王子様」「アヴァンチュール中目黒」など全２４曲を歌唱。ドリフターズの「いい湯だな」、少年隊の「仮面舞踏会」など昭和を彩った名曲も歌い上げた。

新人として活動する１２人は、早くも大きな飛躍を遂げつつある。今年は８月までにＳＨＯＷ―ＷＡとＭＡＴＳＵＲＩの２チームそれぞれが初の全国ツアーを完走。９月１０日には、「僕らの口笛」が日本レコード協会から８月度のゴールドディスクに認定されるなど、着実に実力と人気を携えてきている。

この勢いを引っさげ、次に見据えるのは結成時から掲げる夢。寺田は「レコード大賞新人賞を目指して活動していきます。ＮＨＫ紅白歌合戦も目指していきます」と真っすぐな目で宣言した。最後のＭＣでは、１２月２１日に東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪でクリスマスディナーショーを開催することも発表。年末までの残り約３か月、さらに勢いを加速させていく。