きなこもち風味！モントワール「チロル　さくふわきなこもちぼーる」

モントワール「チロル さくふわきなこもちぼーる」

容量 ：20g

販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格：162円(税込)

モントワールは、チロルチョコとの共同企画品「チロル さくふわきなこもちぼーる」を2025年9月15日に発売。

ひとくち食べることで幸せな気持ちになるような商品の開発を目指し、大人気商品「チロルチョコ きなこもち」との共同企画品を開発しました。

モントワール「チロル さくふわきなこもちぼーる」はチロルチョコ大人気商品の “チロルチョコ きなこもち”の味をイメージし、チロルチョコ株式会社監修の元、まるい形状の焼きあられをきなこもち風味に仕上げた、さくさくふんわり食感が楽しめるひとくちサイズの米菓です。

おやつや、ほっと一息つきたいリラックスタイムに楽しめる商品となっています。

