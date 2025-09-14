◇MLB ドジャース 13-7 ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)

ドジャース・大谷翔平選手が49号HRを放ちチームの勝利に貢献。デーブ・ロバーツ監督は2年連続50号に王手をかけた大谷選手を称賛しました。

「1番・指名打者」で出場した大谷選手は、3点ビハインドの3回にセンターへ特大のソロホームラン。ナ・リーグ本塁打王のフィリーズ、カイル・シュワバー選手に再び2本差に迫る一発で勢いづいたドジャースは、5回に一挙6得点し逆転勝利を収めています。

ロバーツ監督は試合後、2年連続50号に王手をかけた大谷選手について「滅多にないこと。とても難しいことだと思う。どれだけの選手が成し遂げたかは知らないが、翔平が野球選手としていかに特別な存在であるかを物語っている」と手放しで褒めたたえました。

また、“投手・大谷”の次回登板については日本時間17日の試合になると明言。フィリーズとの3連戦2戦目となるこの日、シュワバー選手との直接対決に注目が集まります。

▽過去の2年連続50本塁打達成打者ベーブ・ルース（1920〜21年、27〜28年：ヤンキース）ケン・グリフィー・ジュニア（97〜98年：マリナーズ）マーク・マグワイア（96〜99年：アスレチックス、カージナルス）サミー・ソーサ（98〜2001年：カブス）アレックス・ロドリゲス（2001〜02年：レンジャーズ）