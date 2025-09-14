¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¼±¼Ô¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ë°Õ³°¤Ê¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¡¡Ç½ÎÏ¹â¤¹¤®¢ª²â¤¬´Ø¤Ç¤âÉ¾È½ÎÉ¤¤¤ÈÃæÌî»á¡¡ÀÐ°æ¥¢¥Ê¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¼±¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ
¡¡£±£³Æü¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤È¡¢£±£°·î¼Â»Ü¤Î¼¡´ü¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÎÓË§Àµ¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¤Î£µ»á¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À½Ð±é¤·¤¿ÃæÌî²í»ê»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤Ê¤É¤Ç¾õ¶·¤¬½Ö»þ¤Ë·ãÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£ºòÇ¯ÁíºÛÁª¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬¼º¸À¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤äÍ¿ÅÞ¤Î°ìÃ×¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢°Õ³°¤ÈÎÓ¤µ¤ó¤¬·ë¹½½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ºöÌÌ¤Ç¤â¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤Ï²â¤¬´Ø¤Ç¤âÉ¾È½¤¬¹â¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤¬Ê¬¤«¤ë¤·°û¤ß¹þ¤ß¤¬Áá¤¤¡×¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Ë¤âÅ¬Ç¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼±¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸ÍÍ¡»á¤â¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¾Íè¤ò¤¹¤´¤¯¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¡¢ÁíÍý¸õÊä¡×¤È¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÀÐÇË»á¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿É¼¤Î¹ÔÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤äÎÓ¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£