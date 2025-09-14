サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのハンジ・フリック監督が選手起用についてスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督のやり方を批判した。１３日の記者会見で話した。

所属選手のＦＷラミン・ヤマルがスペイン代表で恥骨に違和感を抱えて１４日の今節バレンシア戦を欠場するほか、１８日の欧州チャンピオンズリーグ、ニューキャッスル（イングランド）戦への出場も微妙な情勢になっているのを受けてのもの。フリック監督は「（ヤマルは）違和感がある中で代表へ行き、試合と試合の間で練習もせず、（２試合で）７３分、７９分と長い間プレーした。それは選手（の状態）を気にかけることではない」と断定。「スペインには各ポジションに世界最高の選手がいて、選手を気にかけるのはそういうやり方ではない」と選手が無理を強いられているとした。

さらに代表チームの監督、コーチとのやり取りにも問題が残るとしている。「もしかすると私のスペイン語は非常に良いレベルではなく、コニュニケーションがより良いものであるべきなのかも知れない」と発言。担当選手についてのやり取りが不十分だと見ている。