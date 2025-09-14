お笑いタレント・東野幸治（58）、メッセンジャー・あいはら（56）が14日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ」に出演。実力や見た目に反してブレークできない中堅コンビをイジり倒した。

この日は「とにかく売れたい実力派中堅芸人」として、「セルライトスパ」「吉田たち」「トット」「ヘンダーソン」がスタジオに集合。あいはらがニヤニヤと見つめ、「面白いし、シュッとしてんのに、全然売れてないのがたまらん」と評したのが、「トット」だ。

多田智佑（39）と桑原雅人（40）による芸歴21年目のコンビで、大阪を拠点にNHK新人お笑い大賞などを受賞。2020年に東京進出したが、その後目立った活躍がない。桑原はネタで中国人のキャラクター“ヤンさん”を演じて女子人気抜群だった若手時代を回想し、「当時、劇場の後ろから中国人キャラで出て行ったら“キャー！”みたいになってた。今は後ろから出て行っても、誰もいない…」と、熱烈ファンが見当たらないことを嘆いた。

MC・東野幸治は多田について「本番前に、廊下の向こうからカンテレの入館証かけて歩いて来た。俺、ずっとカンテレの社員やと思ってた」と大笑い。多田も東野から頭を下げられたことに「恥ずかしいんですよ、僕も」と苦笑いした。さらに、「はよ関西帰って来いって。ツッコミがずっと関西！」などと多田のベタな芸人ノリを指摘した。

同期はM-1王者「ミルクボーイ」、THE SECOND王者「ガクテンソク」。吉本興業では賞レースを制すると新幹線がグリーン車に昇格するのが通例で2組ともグリーン車を利用するが、全国区の賞レースで結果を残せていないトットは普通のままだ。多田は「ガクテンソクがグリーンの所で並んでたら、もう声掛けないです。悔しい」と本音をもらした。

東京進出についても、「上京して1週間ぐらいでコロナのパンデミックで大騒動になった」と桑原。多田も「ず〜っと家におりました。Netflix見て酒飲んで…何にもしてないです」と、いきなり出ばなをくじかれたことを思い返し、この日も数年ぶりのテレビ出演だと明かした。イケメンぶりや実力に反して、不遇続きのエピソードに、あいはらはニヤニヤしっぱなしだった。