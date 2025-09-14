Aぇ! group、冠番組背負って『ネプリーグSP』参戦 佐野晶哉が珍解答を連発でチームは大混乱「え、何してる？」「いやいやいや」
5人組グループ・Aぇ! groupが、15日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』に出演する。今回は「Aぇ! groupチーム」VS「歌舞伎チーム」VS「お笑い王者チーム」によるニッポンの常識バトルを展開。Aぇ! groupチームは、堀内健（ネプチューン）を加え、10月から開始する関東初の冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）を背負って大勝負に出る。メンバーたちはいつにも増して気合十分だが、勢いそのままに勝ち進めるのか。
歌舞伎チームは、原田泰造（ネプチューン）と林修に加え、尾上右近、中村壱太郎、中村種之助、市村竹松の歌舞伎俳優陣が集結。お笑い王者チームは、名倉潤（ネプチューン）に加え、ますだおかだ（増田英彦、岡田圭右）、ツートライブ（たかのり、周平魂）、3時のヒロイン（ゆめっち、福田麻貴、かなで）らが火花を散らす。なお、種之助、竹松、ツートライブは初登場となる。
挑戦するステージは、1stステージ「ノンストップDJ」、2ndステージ「ファイブツアーズ」、3rdステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、4thステージ「ハイパーボンバー」の全4ステージ。
そんな中で注目を集めるのは、初の冠番組を目前に控えたAぇ! groupの奮闘だ。特に2ndステージ「ファイブツアーズ」では、日本漢字能力検定協会の全面協力による難問が続出。小島健は「僕は教育学部に4年間通っていて、漢字を何百字も書くなどもやっていたので自信があります」と余裕の表情を見せ、さらに末澤誠也も漢検準2級の資格を持つことから、グループ内の期待は高まった。
しかし、トップバッターを任された佐野晶哉が「掃く」という読み問題でまさかの珍解答を連発。スタジオは「え、何してる？」「いやいやいや」「ヤバイ」「佐野ぉ！」とツッコミの嵐に包まれ、チームはまさかの大混乱スタートとなる。それでもグループ全員で立て直しを図り、互いに声を掛け合いながら挑戦を続ける。
