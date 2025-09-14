平手友梨奈、新曲「失敗しないメンヘラの育て方」がTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』EDテーマに決定【本人コメントあり】
歌手・俳優の平手友梨奈の新曲「失敗しないメンヘラの育て方」が、10月より放送のテレビアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールのエンディングテーマに決定した。
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情とかわいらしさを描いた楽曲に仕上がっている。
鳴見なる氏原作による“日常崩壊系”ラブコメを描いた『渡くんの××が崩壊寸前』は、7月より好評放送中。第2クールが10月3日深夜1時よりTOKYO MXほかにて連続放送することが決定。直人を巡る恋模様はますます加速し、揺れ動く心は一体どこへ向かうのか。果たして直人は誰を選ぶのか、それとも誰も選ばないのか。ますます波乱必至の展開に注目が集まる。
さらに、第2クールの放送に先駆けて、本楽曲を使用した「第2クール突入決定PV」も同時に解禁された。
■平手友梨奈 コメント
純粋に漫画が面白く、仕事の合間を見つけて読んでました！
楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけるとうれしいです！
渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました！笑
RECの際も歌うというよりはセリフを言っているかのように歌ったのも今回、意識した部分になっております！
アニメ面白いのでぜひ見てください！
【写真】まさかの衣装…ソロで欅坂46の楽曲を歌唱する平手友梨奈
「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情とかわいらしさを描いた楽曲に仕上がっている。
鳴見なる氏原作による“日常崩壊系”ラブコメを描いた『渡くんの××が崩壊寸前』は、7月より好評放送中。第2クールが10月3日深夜1時よりTOKYO MXほかにて連続放送することが決定。直人を巡る恋模様はますます加速し、揺れ動く心は一体どこへ向かうのか。果たして直人は誰を選ぶのか、それとも誰も選ばないのか。ますます波乱必至の展開に注目が集まる。
■平手友梨奈 コメント
純粋に漫画が面白く、仕事の合間を見つけて読んでました！
楽曲すごくキャッチーで、曲のポップさと歌っている歌詞のギャップにご注目していただけるとうれしいです！
渡くん、さつきちゃん、まきなちゃん、ゆかりちゃん全員を自分の中に降ろしました！笑
RECの際も歌うというよりはセリフを言っているかのように歌ったのも今回、意識した部分になっております！
アニメ面白いのでぜひ見てください！