SHOW-WA ¡õ MATSURI¡Ö¤Þ¤À1Ç¯ÌÜ¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¡×ÌÀ¼£ºÂ¸ø±é³«ºÅ¡Ö¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×SHOW¡ÝWA¡¡¡õ¡¡MATSURI¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡ÖSHOW¡ÝWA¡¡¡õ¡¡MATSURI¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025 in¡¡ÌÀ¼£ºÂ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£ºÂ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó1Ç¯¤Ç¸ø±é¤¬·èÄê¡£»³ËÜ²Â»Ö¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤ËÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤ÇÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¾®Ìî»ûÍã¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌøÅÄÍ¥¼ù¡Ê39¡Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Ëë³«¤±¤ÈÆ±»þ¤Ë12¿Í¤¬µÒÀÊ¤«¤éÅÐ¾ì¡£SHOW¡ÝWA¡¡¡õ¡¡MATSURI¤È¤·¤Æ¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢8·îÅÙ¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤é¤Î¸ýÅ«¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£ÀÄ»³È»¡Ê37¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÍ³½ï¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Þ¤À1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤è¡©¡¡ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ñÀ×¤Î»þ´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£»×¤¤¤¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏMATSURI¤¬¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ä10·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¬¥Ù¤Î²Ö¡×¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ö¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡×¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë½ý¿´¡×¤ò²Î¤¨¤Ð¡¢SHOW¡ÝWA¤Ï¡Ö·¯¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö³°¤»¤Ê¤¤¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ä¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖÁÀ¤¤¤¦¤Á¡×¡ÖDESIRE¡¡¡Ý¾ðÇ®¡Ý¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤âÈäÏª¤·¡¢Á´24¶Ê¤Ç1¡¢2Éô¹ç¤ï¤»¤Æ3200¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢12·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡ÖÈôÅ·¡×¤ÇºòÇ¯¤ËÂ³¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢³Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¼¡¡¹¤È¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹ñºÝ²»³Úº×¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Ç¤âºÇÍ¥½¨±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ë¡£»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê42¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÀ¼£ºÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£