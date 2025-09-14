　トレーニングする中野（撮影・北村雅宏）

　「阪神−中日」（１４日、甲子園球場）

　前日の巨人戦で左前腕に死球を受けた阪神・近本はベンチ外となった。この日は甲子園球場に姿を現すも大事を取ってグラウンドでは練習せずに引き上げていた。

　１番に中野、２番に熊谷が入り、「８番・中堅」で井坪がスタメン出場する。

　先発の才木は優勝決定日となった７日・広島戦（甲子園）以来のマウンド。同戦では頭部死球で危険球退場し、「早く投げたいなというのがあったんですけど、切り替えて次の登板にしっかり投げられるように」と意気込んでいた。

　同一リーグで唯一勝ち星がない相手に、仕切り直しの好投を見せたい。

　試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

　【中日】

　１番・中堅　岡林

　２番・二塁　田中

　３番・右翼　上林

　４番・左翼　細川

　５番・三塁　福永

　６番・一塁　ボスラー

　７番・遊撃　山本

　８番・捕手　石伊

　９番・投手　大野

　【阪神】

　１番・二塁　中野

　２番・遊撃　熊谷

　３番・右翼　森下

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・左翼　小野寺

　７番・捕手　坂本

　８番・中堅　井坪

　９番・投手　才木