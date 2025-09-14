求められる継続性　快速球が向上でメジャー再昇格が囁かれる佐々木朗希にド軍ロバーツ監督が送った“厳しき提言”とは？

ロバーツ監督が佐々木に求めるメジャー昇格に向けた“条件”とは？(C)Getty Images

世界最高峰の舞台で真価を問われている佐々木朗希（ドジャース）には、継続性が求められそうだ。

状態は確実に高まっている。現地時間9月9日に3Aで行われたジャイアンツ傘下サクラメント戦に登板した佐々木は、4回2/3（90球）を投げ、被安打3、5四死球、8奪三振と好投。相変わらず制球力に課題を残したが、球威は別人のように進化。4シームの平均球速は、98.5マイル（約158.5キロ）に到達し、マイナーでの過去4登板より4.2マイル（約6.7キロ）も向上させた。

【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪うシーン

生命線と言える真っすぐの“出力”は甦った。それでもドジャースでのメジャー再昇格への道のりは簡単ではない。米誌『Sports Illustrated』は「大きな決断を下す時が迫っている」と強調し、佐々木をポストシーズンの編成に組み込むべきかを論じた。

先のサクラメント戦での内容を「期待のスターと呼べるもの」と評した同誌だが、佐々木をポストシーズンで先発起用される可能性を「低い」と断言。その上で「リリーフでチームに貢献できるポテンシャルを示しているササキだが、ポストシーズンでチャンスを得られるかどうかは、まだ分からない」と予測した。

実際、デーブ・ロバーツ監督からも佐々木には明確な課題が突き付けられている。米メディア『Dodgers Nation』において、指揮官はこう提言していた。

「ロウキにとって一番大切なのは、（結果よりも）パフォーマンスだ。球速と制球力の向上、そしてとにかく良いピッチングをすることが重要だ。そして我々はプレーオフ争いの真っ只中にいる。彼がこの場にいるためには、今以上にレベルを上げ続けなければならない」