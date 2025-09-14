奈良市議・へずまりゅう氏（34）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、同僚議員からの指摘に反論した。

同市議・柿本元気氏はXで「動物は喋れませんよ。でも市民は喋れる。そんな声が届いてないのっておかしいですよね？動物を何だと思ってるんですか？」とへずま氏の一般質問での発言を引用すると「こんなん笑うやん。1回笑った後にもう1回噛み締めてまうし、慰めてあげなあかんと思うやん」いい、終了後に「へずまお疲れ！ダダ滑りやったな」と肩をたたいた理由について説明。

また「初議会はどうでしたか？あなたが言う『給料泥棒の議員』はどれだけいましたか？ひと昔前とは違い、多くの議員が自身の分野に力を尽くしていたと思います」とし「少なくとも議案も読まず議会に参加した議員はあなただけでしたね。他人のことよりまず実力をつけましょ」と指摘していた。

これを受けて、へずま氏は「議案読みましたよ。読まずにとかあなただけとか印象操作はやめて下さいね」とし「読んでないではなく難しくて全て読み切れていないが正解です」と反論していた。