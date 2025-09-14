◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽決勝 米国２−０日本（１４日・沖縄セルラー那覇）

決勝は日本が米国に敗れ、９戦目で今大会初黒星。２０２３年に続く世界一連覇はならなかった。小倉全由監督（６８）＝前日大三監督＝率いる若き侍は大会８連勝と勝ち続け、日本野球の底力を示したが、頂点へあと一歩及ばなかった。

先発した２年生左腕の末吉良丞（沖縄尚学）は３回まで無失点の好投。だが４回１死から３連打を浴び、１失点したところでバトンを今秋ドラフト１位候補右腕の石垣元気（健大高崎３年）につないだ。

石垣は５回、３四死球で１死満塁のピンチを招き、左犠飛を許して追加点を献上した。

打線は米国の先発・ボースウィックの常時１５０キロを超えるストレートを打ちあぐねた。

日本はＵ−１８Ｗ杯の決勝で、米国とは前身の世界野球選手権大会を含めて１９８２年、２０１３年、２０１５年大会と３度対戦してきたが、いずれも敗れ準優勝に終わっていた。“４度目の正直”を目指したが、決勝でまたもや米国の壁に阻まれた。