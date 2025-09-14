◇U18W杯決勝 日本0−2米国（2025年9月14日 沖縄セルラー）

日本が決勝で米国に0−2で敗れ、連覇はならなかった。米国は3年ぶり11度目の世界一となった。

ここまで無傷の8連勝で勝ち上がり、スーパーRで競り勝った米国と再戦。

先発の末吉良丞投手（2年＝沖縄尚学）は3回まで無失点と力投したが、4回1死一、三塁とピンチを広げ、一塁内野安打を許して1点を失った。なおも1死一、二塁から石垣元気投手（3年＝健大高崎）が登板。後続を断って追加点を許さなかった。

しかし、5回に追加点を献上してリードを広げられた。打線は、「投手兼DH」の二刀流で先発した右腕・ボスウィックの前に苦戦。散発3安打で、1点が遠かった。

今回の代表は今秋ドラフト1位候補に挙がる健大高崎の右腕・石垣元気（3年）や高校No.1外野手の横浜・阿部葉太（3年）らオールスターメンバーが集結。今夏の甲子園優勝に貢献した沖縄尚学の左腕・末吉良丞は2年生で唯一の選出となった。

オープニングラウンド初戦のイタリア戦は打線が苦しんで辛勝スタートとなったが、その後は日本得意の「スモールベースボール」も絡めながら、強力投手陣が力投。韓国、キューバ、南アフリカ、プエルトリコと連破して、5戦全勝でA組を1位通過した。

スーパーRでは延長8回タイブレークの末に6―2で米国に競り勝つと、プエルトリコ、台湾を下して連覇に王手をかけていた。