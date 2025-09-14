栃木県の東北自動車道で、事故を起こして停まっていた車に別の車が追突し、2歳の男の子が意識不明の重体です。警察は、先に事故を起こした男を無免許運転などの疑いで逮捕しました。

【写真を見る】2歳男児意識不明の東北自動車道･追突事故 立ち去っていた運転手のトルコ国籍男を無免許運転などの疑いで逮捕 容疑を一部否認

栃木県鹿沼市の東北自動車道・下り線。事故を起こした車がハザードランプを点滅させ、ガードレール脇に停まっています。そばには白い乗用車、運転席の扉が開いています。

きのう午後7時半すぎ、この白い車が単独事故を起こして追い越し車線に停まっていたところ、家族3人が乗ったワンボックスカーが追突、2歳の男の子が意識不明の重体、6歳の男の子も重傷を負いました。

最初に事故を起こした白い車を運転していた男は現場に車を放置して立ち去りましたが、警察がきょう未明、栃木県内で確保。その後、逮捕しました。

男は埼玉県に住むトルコ国籍のベアジット・セイト・イゼツ容疑者（30）で、無免許運転や危険防止措置義務違反などの疑いが持たれています。

ベアジット容疑者は「無免許運転については間違いないが、事故の届け出についてはパニックとショックで思いつかなかっただけで、決して逃げようとしたわけではない」と、容疑を一部否認しています。