SixTONES京本大我、主演舞台現場に豪華差し入れ「気遣いが素敵」「元気出そう」の声 共演者が公開
【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の樋口祥久が11日、自身のX（旧Twitter）を更新。SixTONESの京本大我からの差し入れを公開した。
【写真】京本大我からの豪華差し入れ
ミュージカル「Once」で京本と共演中の樋口。投稿では「今日は初のマチソワ 昼夜間は座長の京本大我さんからお弁当の差し入れが…！ご馳走様でした！！」と、ハンバーグやご飯などが入った豪華な弁当の写真を披露した。
この投稿を受け、SNS上では「座長の気遣いが素敵」「豪華なお弁当」「美味しそう」「舞台頑張ってください！」などの声が上がっている。
本作の原作は、2007年に公開されたアイルランド映画。全米2館での公開から口コミで話題を呼び、140館まで拡大公開され、世界中でヒットを記録した。日本でも来日公演、海外プロダクションによるコンサート版上演もされた注目作が、今回初めて日本カンパニーにより上演される。（modelpress編集部）
